Внук конструктора пистолета-пулемета Шпагина осужден из-за гибели мужчины на охоте в Псковской области

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4 февраля 2021, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Внук конструктора пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) осужден из-за гибели мужчины на охоте в Псковской области. Себежский районный суд Псковской области вынес приговор москвичу - внуку разработчика ППШ.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорен к одному году исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в доход государства. Также с него взыскан причиненный потерпевшей стороне моральный вред в размере 2,7 млн рублей.

По данным прокуратуры Себежского района, в августе 2020 года житель Москвы и местный мужчина охотились на территории Себежского района. Москвич в сумерках с расстояния около 20 метров принял приятеля за лося, выстрелил из карабина.

Мужчина получил огнестрельное ранение живота и скончался.

Представитель потерпевшей стороны выдвинул версию об умышленном характере преступления. Но в суде эта версия не подтвердилась.

7,62-мм пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина – советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным. Он был принят на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулеметом советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне, - сообщает "Интерфакс".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в обстреле охотника, которого он перепутал с диким кабаном. Инцидент произошёл вечером 28 декабря в лесном массиве недалеко от села Усть-Каремша.