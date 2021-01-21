Охотник в Пензенской области выстрелил в мужчину, перепутав его с кабаном
21 января 2021, 22:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в обстреле охотника, которого он перепутал с диким кабаном. Инцидент произошёл вечером 28 декабря в лесном массиве недалеко от села Усть-Каремша.
В источнике говорится, что 50-летний житель Нижнеломовского района во время охоты в лесу обнаружил свежие следы дикого кабана и услышал шорох в кустах, после чего выстрелил из ружья и ранил 54-летнего мужчину, который скончался по пути в больницу.
Возбуждено дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Отмечается, что выстреливший владел ружьем на законных основаниях, у него было оформлено необходимое разрешение на приобретение и хранение оружия.
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