Самолет из Хабаровска в Южно-Сахалинск летел в аварийном состоянии

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4 февраля 2021, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Самолет, следовавший по направлению из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота.

Сообщается, что почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии. Через 20 минут после вылета в кабине пилота произошло задымление. В полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Экстренная посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно.

На борту лайнера Airbus А-319 находились 90 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась, все пассажиры самостоятельно покинули самолет. Воздушное судно проверили, и уже подготовили к обратному рейсу.

Ранее сообщалось, что летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя.