Самолет из Хабаровска в Южно-Сахалинск летел в аварийном состоянии
4 февраля 2021, 07:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Самолет, следовавший по направлению из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота.
Сообщается, что почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии. Через 20 минут после вылета в кабине пилота произошло задымление. В полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Экстренная посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно.
На борту лайнера Airbus А-319 находились 90 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась, все пассажиры самостоятельно покинули самолет. Воздушное судно проверили, и уже подготовили к обратному рейсу.
Ранее сообщалось, что летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя.
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