Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя
2 февраля 2021, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Самолет с пассажирами, который вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт. Соответствующую информацию предоставили журналистам в пресс-службе авиагавани "Стригино".
Уточняется, что воздушное судно, выполнявшее рейс А4-254 из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулось в аэропорт вылета по решению командира экипажа – у летательного аппарата отказал один двигатель. Согласно последним данным, самолет совершил посадку в 7.58 в аэропорту "Стригино".
Известно, что на борту в момент инцидента находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.
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