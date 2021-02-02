Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 февраля 2021, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

Самолет с пассажирами, который вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт. Соответствующую информацию предоставили журналистам в пресс-службе авиагавани "Стригино".

Уточняется, что воздушное судно, выполнявшее рейс А4-254 из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулось в аэропорт вылета по решению командира экипажа – у летательного аппарата отказал один двигатель. Согласно последним данным, самолет совершил посадку в 7.58 в аэропорту "Стригино".

Известно, что на борту в момент инцидента находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.