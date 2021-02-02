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Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода из-за отказа двигателя
самолет, pixabay.com

Самолет с пассажирами, который вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт. Соответствующую информацию предоставили журналистам в пресс-службе авиагавани "Стригино".

Уточняется, что воздушное судно, выполнявшее рейс А4-254 из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулось в аэропорт вылета по решению командира экипажа – у летательного аппарата отказал один двигатель. Согласно последним данным, самолет совершил посадку в 7.58 в аэропорту "Стригино". 

Известно, что на борту в момент инцидента находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

ЕТ

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