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Названы возможные причины пожара на складе в Красноярске

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Названы возможные причины пожара на складе в Красноярске
тушение пожара, pixabay.com

Основными версиями возникновения пожара на складе в Красноярске стали короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Соответствующую информацию предоставил в среду источник в экстренных службах.

В целях установления точных причин возникновения пламени будет назначена пожарно-техническая экспертиза в рамках уголовного дела.

Напомним, информация о пожаре в здании склада автозапчастей на улице Калинина в Красноярске поступила сегодня в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, однако впоследствии она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. В результате случившегося погибли трое пожарных и один рабочий.

ЕТ

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