Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализован

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3 февраля 2021, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пожарные, АГН Москва/Global Look Press

Днем в среду, 3 февраля, стало известно, что возгорание на складе автозапчастей в Красноярске локализовано. Соответствующую информацию журналистам предоставили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Подчеркивается, что по состоянию на 15.30 пожар, вспыхнувший на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска, удалось локализовать на площади 3,9 тыс. кв. м.

Ранее сегодня стало известно, что в ходе тушения пламени погибли трое пожарных, а также один рабочий. На месте продолжают работать огнеборцы. Обстоятельства и причины возникновения возгорания на складе в настоящий момент устанавливают специалисты.