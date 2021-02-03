Трое пожарных погибли в Красноярске при тушении огня на складе автозапчастей
3 февраля 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Трое огнеборцев погибли в среду, 3 февраля, в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей. Сообщение о пожаре на складе в Красноярске поступило в начале десятого по местному времени.
Уже при подъезде к месту вызова был виден густой черный дым. По предварительным данным, внутри мог находиться человек. Площадь пожара увеличилась до 3500 кв.метров. Объявлен ранг пожара № 3. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В региональном ГУ МЧС заявляли, что трое пожарные пропали после обрушения.
Было принято решение о вводе резервной техники.
Красноярский пожарно-спасательный гарнизон продолжает работу на месте пожара на складе автозапчастеймРазвёрнуто 4 боевых участка, работаю пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей.
На месте работает 117 человек и 36 единицы техники.
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