Во дворе дома в центре Москвы обнаружили похожий на боевую гранату предмет
3 февраля 2021, 18:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Возле подъезда жилого дома в центре Москвы обнаружили предмет, напоминающий боевую гранату. Представитель экстренных служб столицы сообщил в среду вечером, что место опасной находки оцеплено.
Находка была сделана рядом с домом под номером 12 в Стрельбищенском переулке, который расположен в центре Москвы.
Подчеркивается, что к настоящему моменту место обнаружения подозрительного предмета, похожего на боевую гранату, оцеплено. В скором времени к зданию прибудут специалисты, которые выяснят, представляет ли данный объект какую-либо опасность.
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