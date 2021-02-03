Во дворе дома в центре Москвы обнаружили похожий на боевую гранату предмет

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3 февраля 2021, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Возле подъезда жилого дома в центре Москвы обнаружили предмет, напоминающий боевую гранату. Представитель экстренных служб столицы сообщил в среду вечером, что место опасной находки оцеплено.

Находка была сделана рядом с домом под номером 12 в Стрельбищенском переулке, который расположен в центре Москвы.

Подчеркивается, что к настоящему моменту место обнаружения подозрительного предмета, похожего на боевую гранату, оцеплено. В скором времени к зданию прибудут специалисты, которые выяснят, представляет ли данный объект какую-либо опасность.