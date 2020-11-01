Мужчина взорвал гранату в магазине в Коврове

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1 ноября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В городе Коврове во Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 1 ноября, предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Согласно последним данным, в результате взрыва гранаты мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Информации о его состоянии пока не поступало. Уточняется также, что происшествие случилось в одном из магазинов, расположенных на рынке Коврова.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину поступка гражданина. Кроме того, выясняется, где он взял гранату.