Мужчина взорвал гранату в магазине в Коврове

1 ноября 2020, 13:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В городе Коврове во Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 1 ноября, предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах.
Согласно последним данным, в результате взрыва гранаты мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Информации о его состоянии пока не поступало. Уточняется также, что происшествие случилось в одном из магазинов, расположенных на рынке Коврова.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину поступка гражданина. Кроме того, выясняется, где он взял гранату.
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