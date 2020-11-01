При взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах погиб человек

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1 ноября 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

гаражные двери, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в воскресенье, 1 ноября, стало известно, что при взрыве в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах погиб один человек. Уточняется, что в результате случившегося несколько граждан пострадали.

Прокуратура Московской области к настоящему моменту поручила Мытищинской городской прокуратуре провести тщательную проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси, который произошел ранее сегодня на территории гаражного кооператива.

Уточняется также, что на место случившегося выехал городской прокурор Андрей Гвоздев, который будет координировать действия правоохранительных органов и спецслужб. Причины и обстоятельства взрыва сейчас устанавливают специалисты.