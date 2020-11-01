При взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах погиб человек
1 ноября 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в воскресенье, 1 ноября, стало известно, что при взрыве в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах погиб один человек. Уточняется, что в результате случившегося несколько граждан пострадали.
Прокуратура Московской области к настоящему моменту поручила Мытищинской городской прокуратуре провести тщательную проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси, который произошел ранее сегодня на территории гаражного кооператива.
Уточняется также, что на место случившегося выехал городской прокурор Андрей Гвоздев, который будет координировать действия правоохранительных органов и спецслужб. Причины и обстоятельства взрыва сейчас устанавливают специалисты.
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