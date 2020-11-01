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В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражах

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражах
Гараж. Фото: pixabay.com

Взрыв случился в гараже в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Известно: инцидент произошел  на территории гаражного комплекса на улице Попова. Предварительно, под завалами находятся три человека.

По некоторым данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после него не последовало. Общая площадь обрушения составила 50 кв. м. Спасатели в настоящее время работают на месте трагедии.

Ранее сообщалось: еще двух человек задержали в рамках дела об атаке в Ницце.

ЕЧ

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