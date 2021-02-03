Врачи в Подмосковье спасли проглотившую свисток от игрушки четырехлетнюю девочку

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3 февраля 2021, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинские инструменты, pixabay.com

В подмосковном Красногорске спасли девочку, которая проглотила пластиковую деталь от детской игрушки – свисток. Инородное тело попало к ней в бронхи и могло вызвать необратимый воспалительный процесс.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что у четырехлетнего ребенка при госпитализации наблюдалось затрудненное дыхание. Врачи провели экстренное обследование и обнаружили у девочки в бронхах инородное тело.

При помощи эндоскопических инструментов медики выполнили поэтапное извлечение частей свистка без единого разреза. Сейчас ребенок находится дома.