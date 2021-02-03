Врачи в Подмосковье спасли проглотившую свисток от игрушки четырехлетнюю девочку
3 февраля 2021, 17:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В подмосковном Красногорске спасли девочку, которая проглотила пластиковую деталь от детской игрушки – свисток. Инородное тело попало к ней в бронхи и могло вызвать необратимый воспалительный процесс.
В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что у четырехлетнего ребенка при госпитализации наблюдалось затрудненное дыхание. Врачи провели экстренное обследование и обнаружили у девочки в бронхах инородное тело.
При помощи эндоскопических инструментов медики выполнили поэтапное извлечение частей свистка без единого разреза. Сейчас ребенок находится дома.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.