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Около ста рыбаков спасли с оторвавшейся льдины у берегов Сахалина

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Около ста рыбаков спасли с оторвавшейся льдины у берегов Сахалина
зимняя рыбалка, Zamir Usmanov/Global Look Press

В понедельник, 1 февраля, у берегов Сахалина спасли около 100 рыбаков, которые оказались оторванными на льдине в Охотском море. Данную информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду возникла большая трещина, вследствие чего льдина с рыбаками откололась. Отмечалось, что на ней находились около 40 человек, но впоследствии выяснилось, что людей на льдине было больше.

Подчеркивается, что часть рыбаков переправилась самостоятельно, остальных на берег доставили прибывшие на место спасатели. В операции принимали участие 28 человек и были задействованы 16 единиц техники.

ЕТ

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