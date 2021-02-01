Около ста рыбаков спасли с оторвавшейся льдины у берегов Сахалина
1 февраля 2021, 12:09[ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 1 февраля, у берегов Сахалина спасли около 100 рыбаков, которые оказались оторванными на льдине в Охотском море. Данную информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.
Ранее сегодня сообщалось, что из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду возникла большая трещина, вследствие чего льдина с рыбаками откололась. Отмечалось, что на ней находились около 40 человек, но впоследствии выяснилось, что людей на льдине было больше.
Подчеркивается, что часть рыбаков переправилась самостоятельно, остальных на берег доставили прибывшие на место спасатели. В операции принимали участие 28 человек и были задействованы 16 единиц техники.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.