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У берегов Сахалина 40 рыбаков дрейфуют на оторвавшейся льдине, проводится спасательная операция

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У берегов Сахалина 40 рыбаков дрейфуют на оторвавшейся льдине, проводится спасательная операция
зимняя рыбалка, pixabay.com

У берегов Сахалина проводится операция по спасению 40 рыбаков, которых ранее оторвало от припая на льдине. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в правительстве Сахалинской области.

Установлено, что любители рыбалки вышли на лед, несмотря на предупреждение об опасности. 40 человек оказались оторванными от берега в результате большой трещины на льду, образовавшейся у села Стародубское Долинского района из-за волнения в Охотском море.

На побережье к настоящему моменту прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, к месту инцидента также направляются спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, управления противопожарной службы Сахалинской области, сотрудники полиции и муниципальной администрации.

В спасательной операции участвуют 22 человека, кроме того, задействованы 14 единиц техники – снегоходы, автотранспорт, резиновые лодки.

ЕТ

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