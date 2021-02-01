У берегов Сахалина 40 рыбаков дрейфуют на оторвавшейся льдине, проводится спасательная операция
1 февраля 2021, 09:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
У берегов Сахалина проводится операция по спасению 40 рыбаков, которых ранее оторвало от припая на льдине. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в правительстве Сахалинской области.
Установлено, что любители рыбалки вышли на лед, несмотря на предупреждение об опасности. 40 человек оказались оторванными от берега в результате большой трещины на льду, образовавшейся у села Стародубское Долинского района из-за волнения в Охотском море.
На побережье к настоящему моменту прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, к месту инцидента также направляются спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, управления противопожарной службы Сахалинской области, сотрудники полиции и муниципальной администрации.
В спасательной операции участвуют 22 человека, кроме того, задействованы 14 единиц техники – снегоходы, автотранспорт, резиновые лодки.
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