В Усть-Лабинске потушили пылающую машину

Сегодня, 3 февраля, в Усть-Лабинске пожарные потушили горящий автомобиль. Инцидент произошёл утром среды на улице Гагарина.
В краевом ГУ МЧС сообщили, что общая площадь горения составила 38 квадратных метров. Всего тушением занимались шесть пожарных и две единицы спецтехники. Подали два ствола «Б».
Полностью ликвидировать пламя удалось буквально за пять минут. "Очень оперативно сработали", – рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что крупный пожар в камышовых плавнях в Темрюкском районе тушили всю ночь.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Выложено видео с маневрами российского Су-35 в небе над Сирией перед разгромом техники протурецких джихадистов
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- Новости партнеров Иммунолог прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet