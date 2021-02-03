В Усть-Лабинске потушили пылающую машину

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3 февраля 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Сегодня, 3 февраля, в Усть-Лабинске пожарные потушили горящий автомобиль. Инцидент произошёл утром среды на улице Гагарина.



В краевом ГУ МЧС сообщили, что общая площадь горения составила 38 квадратных метров. Всего тушением занимались шесть пожарных и две единицы спецтехники. Подали два ствола «Б».



Полностью ликвидировать пламя удалось буквально за пять минут. "Очень оперативно сработали", – рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что крупный пожар в камышовых плавнях в Темрюкском районе тушили всю ночь.