В Темрюкском районе всю ночь бушевал крупный пожар

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2 февраля 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером 1 февраля в Темрюкском районе Кубани, в станице Ахтанизовской, произошёл пожар в камышовых плавнях.



Пожарные занимались тушением всю ночь. С огнём боролись 45 спасателей и 13 единиц спецтехники, в том числе два плавсредства с мотопомпами. В краевом ГУ МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду. Затруднял тушение и тот факт, что очаги возгорания находились в труднодоступной местности.



Полностью ликвидировать пламя специалистам удалось к восьми утра 2 февраля. Таким образом, на борьбу с огнём ушло почти 13 часов.