СКР подтвердил факт гибели одного человека при пожаре на складе в Красноярске

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3 февраля 2021, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

СКР подтвердил факт гибели одного человека в результате крупного пожара на складе в Красноярске. Сообщение о пожаре на складе в Красноярске поступило в начале десятого по местному времени сегодня, 3 февраля.

Площадь пожара увеличилась до 3500 кв.метров. Объявлен ранг пожара № 3. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В региональном ГУ МЧС заявляли, что трое пожарные пропали после обрушения.

В СКР подтвердили, что в ходе тушения возгорания производственного склада в Железнодорожном районе Красноярска трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который по информации свидетелей мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Тело, предположительно сотрудника склада, о обнаружено в ходе тушения возгорания. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.