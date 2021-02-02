ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

На северо-востоке Москвы горел детский дом

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На северо-востоке Москвы горел детский дом
Фото: сайт МЧС

На северо-востоке Москвы из-за пожара в детском доме эвакуировали около 50 человек.

По данным экстренных служб столицы, пожар произошел в здании на улице Полярной. Среди эвакуированных 15 детей.

Площадь пожара составляла, по предварительным данным, около10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.

ДВа

Общество

«Пока, не грусти, все будет хорошо!». Суд вынес решение по делу Алексея Навального

«Пока, не грусти, все будет хорошо!». Суд вынес решение по делу Алексея Навального

В Мосгосуде вынесено решение по делу о замене условного наказания Навальному на реальный срок по делу «Ив Роше». Напомним, прокурор требовал для оппозиционера 3 года и 6 месяцев колонии

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью