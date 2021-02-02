На северо-востоке Москвы горел детский дом

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2 февраля 2021, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт МЧС

На северо-востоке Москвы из-за пожара в детском доме эвакуировали около 50 человек.

По данным экстренных служб столицы, пожар произошел в здании на улице Полярной. Среди эвакуированных 15 детей.

Площадь пожара составляла, по предварительным данным, около10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.