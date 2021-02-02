В Башкирии мальчик получил травму на спортивных соревнованиях и впал в кому

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2 февраля 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

В ходе спартакиады по борьбе среди спортивных школ в Башкирии тринадцатилетний мальчик получил тяжелую травму и впал в кому. Соответствующую информацию предоставили в прокуратуре республики.

Происшествие случилось 30 января в рамках соревнований по национальной борьбе "Курэш" в Бакалинском районе. 13-летний участник мероприятия неудачно применил спортивный прием, упал спиной на спортивные маты и потерял сознание. Подростка экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, в настоящий момент юный пациент находится к коме.

Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка обеспечению организаторами, судьями и тренерами безопасных условий для спортсменов.