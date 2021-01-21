Хирурги краснодарской больницы спасли мужчину с распиленной рукой

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21 января 2021, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Хирурги первой Краевой Клинической больницы Краснодара спасли руку столяру из Туапсе, который упал на циркулярную пилу и задел пальцами лезвия. Это первая травма мужчины за 20 лет практики.



Перед врачами стояла трудная задача — с момента инцидента прошло 12 часов и рука была сильно повреждена. Из-за долгого отсутствия кровоснабжения пациент мог лишиться пальцев, однако профессионализм врачей сделал своё дело.



Травматолог-ортопед первой ККБ Андрей Аристов пояснил: опыт отечественных и зарубежных коллег показывает, что порой даже после 20 часов ишемии пальцы запускались. "Мы пошли на риск. Мужчина молодой, он работает и у него три ребёнка. Как говорится, игра стоила свеч", — поделился медработник.



Пациент пошёл на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Через несколько недель столяру нужно будет заняться кистевой терапией, а уже через полгода рука может восстановиться полностью.