Количество отравившихся холодной водой в Красноярске достигло 53 человек

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2 февраля 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

водопроводный кран, pixabay.com

Утром во вторник, 2 февраля, стало известно, что количество отравившихся холодной водой в микрорайоне Студгородок в Красноярске достигло 53 человек. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по краю.

Ранее компания "Краском", которая осуществляет водоснабжение микрорайона, сообщила о 27 случаях отравления.

Уточняется, что по состоянию на утро вторника среди жителей Октябрьского района города Красноярска зарегистрировали 53 случая острой кишечной инфекции. 27 граждан после данного инцидента обратились за медицинской помощью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.