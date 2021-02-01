В Сочи микроавтобус сбил корову насмерть

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1 февраля 2021, 17:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

"ЧП СОЧИ"

Авария произошла 31 января в Сочи, в Адлерском районе города.



По старой дороге на Красную Поляну водитель микроавтобуса на скорости около 90 километров в час насмерть сбил корову, которая внезапно вышла на дорогу, — передаёт telegram-канал "ЧП Сочи". От удара автомобиль "Мерседес" сильно пострадал.



В местной сельской администрации уточнили, что хозяина погибшего животного пока установить не удалось. Представитель администрации также отметил, что в Сочи имеет место быть выход коров и лошадей на дорогу, так как хозяева скота отпускают его на свободный выгул.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что жителей Новороссийска напугала выброшенная на берег моря мёртвая корова.