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Аргументы Недели Происшествия

В Сочи микроавтобус сбил корову насмерть

, 17:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи микроавтобус сбил корову насмерть
"ЧП СОЧИ"

Авария произошла 31 января в Сочи, в Адлерском районе города.

По старой дороге на Красную Поляну водитель микроавтобуса на скорости около 90 километров в час насмерть сбил корову, которая внезапно вышла на дорогу, — передаёт telegram-канал "ЧП Сочи". От удара автомобиль "Мерседес" сильно пострадал.

В местной сельской администрации уточнили, что хозяина погибшего животного пока установить не удалось. Представитель администрации также отметил, что в Сочи имеет место быть выход коров и лошадей на дорогу, так как хозяева скота отпускают его на свободный выгул.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что жителей Новороссийска напугала выброшенная на берег моря мёртвая корова.

Kub