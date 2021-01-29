Жители Новороссийска обнаружили мёртвую корову на берегу моря
29 января 2021, 17:55[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В селе Мысхако под Новороссийском вчера, 28 января, обнаружили труп коровы, который выбросило на берег моря.
Уточняется что мёртвое тело нашёл местный житель, который гулял с ребёнком. На данный момент неизвестно, как животное погибло и как оказалось в море.
Фотографию туши прислали в редакцию издания «Наша газета Новороссийск». Автор снимка выразил надежду на то, что ответственные службы быстро отреагируют и уберут труп. Очевидец отметил, что зрелище неприятное и выразил жалость по отношению к животному.
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