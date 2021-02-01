В Заксобрании Красноярского края оценили состояние подростка, пострадавшего при сходе лавины

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1 февраля 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничный коридор, pixabay.com

В пресс-службе Заксобрания Красноярского края рассказали о состоянии подростка, пострадавшего при сходе лавины в Норильске. Сейчас он проходит лечение в Красноярске, его здоровье восстанавливается.

8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, вследствие чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели нашли тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и маленького сына. Их сын-подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 12 января мальчика перевели из реанимации.

В Заксобрании Красноярского края отметили, что бабушка подростка Ирина Кулиева уже прилетела в регион из Липецкой области и оформила временное опекунство над ним сроком на полгода. После реабилитации мальчик и его бабушка вернутся в Норильск, чтобы школьник закончил обучение в 8 классе. После этого они планируют переехать в Липецкую область.

Отмечается, что пока подросток ходит с трудом, кроме того, у него затруднена моторика кистей рук, однако здоровье юного пациента постепенно восстанавливается.