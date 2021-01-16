Задержан норильский чиновник по делу о гибели людей под лавиной

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16 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела после схода лавины в горнолыжном комплексе.

Его подозревают в халатности. По мнению следователей, чиновник не проконтролировал работу подчиненных, из-за чего жители и администрация города не были заранее предупреждены о лавинной опасности.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок.