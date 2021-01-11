В сознание пришел пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток

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11 января 2021, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лавина, pixabay.com

Подросток, пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске, пришел в сознание. Соответствующую информацию днем в понедельник, 11 января, предоставили в минздраве региона.

Согласно последней информации, в настоящий момент мальчик находится в сознании, с ним уже начали работать психологи.

Напомним, в минувшую пятницу около 20.30 по московскому времени в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске был зафиксирован сход снежной массы, вследствие чего под толщей снега оказались несколько строений. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и маленького сына, а их сын-подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.