В сознание пришел пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток
11 января 2021, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Подросток, пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске, пришел в сознание. Соответствующую информацию днем в понедельник, 11 января, предоставили в минздраве региона.
Согласно последней информации, в настоящий момент мальчик находится в сознании, с ним уже начали работать психологи.
Напомним, в минувшую пятницу около 20.30 по московскому времени в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске был зафиксирован сход снежной массы, вследствие чего под толщей снега оказались несколько строений. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и маленького сына, а их сын-подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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