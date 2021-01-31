В Башкирии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии. Вечером 31 января, на 1263 км федеральной трассы Москва-Уфа столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик "Skania".
Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.
Водитель легкового автомобиля скончался до проезда "скорой", его три пассажира травмированы, сообщили в ГИБДД по Башкирии. На месте работают сотрудники полиции, врачи и сотрудники службы спасения.
Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший.
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