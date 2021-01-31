В Башкирии в ДТП погибли два человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 января 2021, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

скорая, фото: pixabay.com

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии. Вечером 31 января, на 1263 км федеральной трассы Москва-Уфа столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик "Skania".

Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

Водитель легкового автомобиля скончался до проезда "скорой", его три пассажира травмированы, сообщили в ГИБДД по Башкирии. На месте работают сотрудники полиции, врачи и сотрудники службы спасения.

Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший.

Ранее сообщалось, что сегодня день траура объявлен в Ульяновской области после ДТП под Самарой.