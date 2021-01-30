День траура объявлен в Ульяновской области после ДТП под Самарой

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30 января 2021, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

гвоздики, фото: pixabay.com

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура после аварии с рейсовым автобусом и грузовиком под Самарой. Погибли 12 человек, ещё 11 пассажиров находятся в реанимации.

Морозов отметил, что большинство погибших при аварии проживали в поселках Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области.

Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по 1 млн рублей.

ДТП случилось 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" неподалеку от села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус.