Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по 1 млн рублей

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30 января 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что семьям погибших в ДТП с автобусом под Сызранью выплатят по 1 млн рублей.

Уточняется также, что пострадавшие в результате аварии получат от 100 до 200 тысяч рублей – в зависимости от тяжести полученных травм.

Морозов уточнил, что в случаях, связанных с потерей кормильца, будут осуществляться дополнительные выплаты. По словам губернатора Ульяновской области, никто не останется один на один с данной проблемой. Он также добавил, что любого пострадавшего в ДТП при необходимости вывезут в лучшую клинику страны, как только позволят врачи.

Напомним, авария случилась накануне вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и пассажирский автобус. Согласно последней информации СК РФ, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек. Пострадали в общей сложности 24 гражданина, 11 пациентов сейчас находятся в реанимации.