Власти Самарской области рассказали состоянии пострадавших в ДТП в регионе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 января 2021, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в субботу сообщил, что после ДТП с микроавтобусом в регионе одиннадцать человек, в частности, полугодовалый ребенок, находятся в реанимации.

В общей сложности госпитализированы были 13 человек, но жизнь двоим из них спасти не удалось. Состояние одиннадцати пострадавших врачи оценивают от средней тяжести до тяжелого. Среди пострадавших шестимесячный ребенок, который находится в стабильно тяжелом состоянии, его планируется перевести в областную детскую больницу.

Напомним, ДТП случилось в пятницу вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" неподалеку от села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате происшествия погибли 12 человек.