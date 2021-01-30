Из-за взрыва газа в московском кафе пострадали два человека

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30 января 2021, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

скорая, фото: pixabay.com

Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы. Происшествие случилось на территории дизайн-завода Flacon, в заведении на улице Большая Новодмитровская.

Взрыв случился на кухне, пострадавших отвезли в больницу. Здание, где находится кафе, работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «Мобильных блондинок» Светлана Степанковская избита в ночном клубе Москвы.