Из-за взрыва газа в московском кафе пострадали два человека
30 января 2021, 21:44[ «Аргументы Недели» ]
Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы. Происшествие случилось на территории дизайн-завода Flacon, в заведении на улице Большая Новодмитровская.
Взрыв случился на кухне, пострадавших отвезли в больницу. Здание, где находится кафе, работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.
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