Экс-солистка «Мобильных блондинок» Светлана Степанковская избита в ночном клубе Москвы

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30 января 2021, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Super.ru

Светлана Степанковская, фото: tunnel.ru

Ушибом грудной клетки, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой закончился поход в ночной клуб для экс-участницы поп-группы "Мобильные блондинки" Светланы Степанковской.

Причиной стал бывший солист группы Hammali&Navai — Наваи Бакиров. Одна девушка устроила потаовку из ревности. Как рассказал Наваи, он во время потасовки отсутствовал, а когда "вернулся в VIP-зал, там уже летали кальяны... "Девушки выпили, и началось неуважительное отношение друг к другу. Женщина должна выпивать, а не бухать". Он уверяет, несмотря на публикации в СМИ, что драка произошла точно не из-за него.

Светлана разнимала дерущихся и получила несколько сильных ударов. Вскоре охрана клуба вывела дерущихся из клуба. Степанковская вызвала полицию и написала заявление о нападении.