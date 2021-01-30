Самолет Сеул - Варшава экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого состояния пассажира

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30 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, фото: pixabay.com

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился Boeing-787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT, следовавший по маршруту Сеул - Варшава. Один из пассажиров почувствовал недомогание.

Его отвезли в больницу. "Воздушное судно продолжило полет в пункт назначения", - сообщили в пресс-службе Кольцово.

Dreamliner - один из самых современных дальнемагистральных самолетов в мире. На сегодня во флоте LOT 8 таких самолетов, они осуществляют магистральные полеты в города Северной Америки и Азии.

На днях самолет, летевший из Минска в Мюнхен, развернули и сняли с его борта шесть человек.

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