Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, развернули и сняли с его борта шесть человек

//Общество 13+

25 января 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет авиакомпании «Белавиа», вылетевший рейсом Минск- Мюнхен, в срочном порядке был возвращен и совершил экстренную посадку в Гродно. Все было ради шести пассажиров на борту.

Как сообщают пассажиры борт вначале задержали на 3 часа из-за технической неисправности в системе подачи воды, а потом, когда лайнер уже долетел до Вроцлава, его развернули. «До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно», - цитирует очевидцев портал news.tut.by.

Но, как выяснилось никакой технической неисправности не было. Пассажиров некоторое время не выпускали из салона, а затем на борт поднялись пограничники. «Через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», - рассказал один из пассажиров рейса.

Когда вывели этих шестерых пассажиров, самолет дозаправился и остальным объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — заявил очевидец. Официальным комментариев ни от компании «Белавиа», ни от погранслужбы журналистами пока не получено.