Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, развернули и сняли с его борта шесть человек

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, развернули и сняли с его борта шесть человек

Самолет авиакомпании «Белавиа», вылетевший рейсом Минск- Мюнхен, в срочном порядке был возвращен и совершил экстренную посадку в Гродно. Все было ради шести пассажиров на борту.

Как сообщают пассажиры борт вначале задержали на 3 часа из-за технической неисправности в системе подачи воды, а потом, когда лайнер уже долетел до Вроцлава, его развернули. «До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно», - цитирует очевидцев портал news.tut.by.

Но, как выяснилось никакой технической неисправности не было. Пассажиров некоторое время не выпускали из салона, а затем на борт поднялись пограничники. «Через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», - рассказал один из пассажиров рейса.

Когда вывели этих шестерых пассажиров, самолет дозаправился и остальным объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — заявил очевидец. Официальным комментариев ни от компании «Белавиа», ни от погранслужбы журналистами пока не получено.

БИ

//картина дня

Общество

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медработников представят в апреле.

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом…

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как…

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой схемой" и пообещал…

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

//новости ан

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…

//новости ан

Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…