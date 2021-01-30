В результате ДТП под Нижним Новгородом погибли два человека

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30 января 2021, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Двое из пяти человек, пострадавшие при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в медучреждение. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась утром в субботу, 30 января, на 426-м километре автодороги Нижний Новгород – Касимов. Столкнулись две иномарки, вследствие чего пострадали 5 человек. Отмечается, что спасателям пришлось производить деблокировку травмированных граждан из автомобилей.

Водитель и пассажир одного транспортного средства скончались по дороге в больницу. Три человека, которые находились во второй машине, получили ранения разной степени тяжести. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.