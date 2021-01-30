В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
30 января 2021, 09:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с частным автобусом и грузовиком. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали семь человек, в частности, один несовершеннолетний.
Ранее в ГУМЧС по Башкирии сообщали, что утром в субботу, 30 января, в городе Октябрьском произошло столкновение частного автобуса с КамАЗом. Поступила информация о трех пострадавших. Впоследствии количество травмированных граждан увеличилось до семи.
Предварительно установлено, что 49-летний местный житель, находившийся за рулем автобуса ПАЗ, допустил столкновение с попутным грузовиком, который убирал снег.
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