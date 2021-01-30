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В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
салон автобуса, pixabay.com

В Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с частным автобусом и грузовиком. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали семь человек, в частности, один несовершеннолетний.

Ранее в ГУМЧС по Башкирии сообщали, что утром в субботу, 30 января, в городе Октябрьском произошло столкновение частного автобуса с КамАЗом. Поступила информация о трех пострадавших. Впоследствии количество травмированных граждан увеличилось до семи.

Предварительно установлено, что 49-летний местный житель, находившийся за рулем автобуса ПАЗ, допустил столкновение с попутным грузовиком, который убирал снег.

ЕТ

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