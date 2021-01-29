ТАСС: замминистра культуры Алтайского края, пострадавшая в ДТП, умерла в больнице
29 января 2021, 14:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
СМИ со ссылкой на источник в правительстве Алтайского края сообщили, что заместитель министра культуры региона Галина Кубрина, пострадавшая в пятницу утром в ДТП и помещенная в тяжелом состоянии в реанимацию, скончалась в больнице.
«Кубрина, к сожалению, скончалась. Она была в тяжелом состоянии, ее готовили к операции», - уточнил собеседник.
Ранее сообщалось, что авария произошла на автодороге «Чуйский тракт» в Троицком районе. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, которые также находились в машине, направлены на амбулаторное лечение.
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