Министр культуры Алтайского края и ее подчиненные попали в ДТП, ее заместитель в тяжелом состоянии

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29 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с места происшествия, vk.com/barneos22

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова со своими коллегами попала в дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Чуйский тракт» в Троицком районе. Инцидент произошел около 11.25 (07.25 мск) в пятницу, 29 января.

Автомобиль, в котором находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, столкнулся с грузовиком. В результате аварии сотрудники ведомства получили травмы, им оказывают медицинскую помощь в больнице.

«Кубрина Галина Александровна находится в тяжелом состоянии, она в реанимации. Елена Евгеньевна - ее не госпитализируют, амбулаторно, у нее переломы, пока в хирургии находится. Зыков у него ушиб, переломов нет, тоже амбулаторное», - пояснили в приемном отделении Троицкой районной больницы.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства. Отмечается, что Безрукова и ее подчиненные направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.