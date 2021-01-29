На Щелковском шоссе в Москве случилось ДТП с участием трех транспортных средств

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 января 2021, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

разбитая машина, pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на Щелковском шоссе в Москве. Согласно последней информации, движение в районе аварии в настоящий момент затруднено.

Установлено, что ДТП случилось в районе д. 95, корп. 1 по Щелковскому шоссе. Информация по пострадавшим в результате аварии с участием трех транспортных средств сейчас уточняется. Данных о причинах возникновения дорожно-транспортного происшествия не поступало.

Отмечается, что из-за аварии затруднено движение по 3-й полосе в сторону центра, а также по 3-й полосе в сторону области.