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На Щелковском шоссе в Москве случилось ДТП с участием трех транспортных средств

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На Щелковском шоссе в Москве случилось ДТП с участием трех транспортных средств
разбитая машина, pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на Щелковском шоссе в Москве. Согласно последней информации, движение в районе аварии в настоящий момент затруднено.

Установлено, что ДТП случилось в районе д. 95, корп. 1 по Щелковскому шоссе. Информация по пострадавшим в результате аварии с участием трех транспортных средств сейчас уточняется. Данных о причинах возникновения дорожно-транспортного происшествия не поступало.

Отмечается, что из-за аварии затруднено движение по 3-й полосе в сторону центра, а также по 3-й полосе в сторону области.

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