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Аргументы Недели Общество 13+

В краснодарском ГИБДД напомнили о важности ношения светоотражателей

, 10:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В краснодарском ГИБДД напомнили о важности ношения светоотражателей

Сотрудники ГИБДД Краснодара напомнили о том, как важно носить светоотражающие элементы на одежде. Инспекторы также привели статистику по ДТП с участием пешеходов за 2020 год.

В минувший год в Краснодаре было зафиксировано 412 наездов на пешеходов, в результате чего 36 человек погибли, а 394 получили травмы различной степени тяжести. На детей в частности совершено 94 наезда. При этом отмечается, что большинство аварий произошло в тёмное время суток, когда водителю сложнее увидеть человека.

Однако светоотражающие элементы могли бы исправить ситуацию. Как утверждают инспекторы, использование светоотражающих элементов, по статистике, на 85% снижает риск попадания пешеходов под транспортное средство.

Кроме того, на сегодняшний день ношение в тёмное время суток светоотражающих элементов, так, чтобы они были видны водителю, положено по закону всем пешеходам. В черте города эти требования носят рекомендательный характер, однако то за городом за отсутствие "светоотражайки" уже полагается штраф.

В ведомстве привели такой перечень правил относительно светоотражающих элементов:

- cветоотражающие элементы на одежде должны находиться на уровне зрения водителя

- лучше всего заметны элементы общей площадью более 15 квадратных сантиметров

- носить световозвращающие элементы лучше на подвижных частях тела (предплечья, запястья, голени, щиколотки)

- самый заметный цвет светоотражателя – желтый

- световозвращающие украшения, нашивки или брелоки на сумках и рюкзаках лучше располагать на левой части – по ходу движения автомобиля

- светоотражающих элементов на детской одежде должно быть много и располагаться они должны на уровне головы, корпуса и рук ребенка, так как из-за своих габаритов дети менее заметны на дорогах

В случае соблюдения данного перечня требований, пешехода, который носит световозвращающие элементы в вечернее или ночное время суток, водитель может заметить в условиях нормальной видимости на расстоянии около 160 метров до автомобиля, что гарантирует успешное торможение даже в сложных погодных условиях.

Kub