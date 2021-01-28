Мужчина открыл огонь по посетителям в московском кафе

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28 января 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

кафе, фото: pixels.com

В Москве в кафе на Ленинградском проспекте произошла стрельба. В результате происшествия пострадали три человека, об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД в четверг, 28 января.

«Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся», - пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в больницу, двое других самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Злоумышленника задержали на улице Софьи Ковалевский - им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет. Возбуждены уголовные дела по статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.