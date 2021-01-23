В Нижнем Новгороде молодой мужчина трижды выстрелил в женщину

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23 января 2021, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В одной из квартир Нижнего Новгорода в субботу двадцатилетний мужчина попытался застрелить женщину. По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает, что в ходе ссоры в квартире дома по улице Рыбакова Сормовского района Нижнего Новгорода двадцатилетний мужчина не менее трех раз выстрелил из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем добровольно ушел из жизни. 33-летняя пострадавшая гражданка была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство".