В Новой Москве задержали подозреваемых в убийстве братьев на свадьбе
23 января 2021, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что задержаны двое подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. Инцидент произошел в деревне Власово в районе Боровского шоссе.
«Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что конфликт произошёл на праздновании второго дня свадьбы в ночном клубе в Новой Москве. Жених с братом что-то не поделили с гостями и решили «разобраться» на улице. Однако в ходе конфликта один из оппонентов достал пистолет и выстрелил в обоих мужчин.
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