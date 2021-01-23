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В Новой Москве задержали подозреваемых в убийстве братьев на свадьбе

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Новой Москве задержали подозреваемых в убийстве братьев на свадьбе
полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что задержаны двое подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. Инцидент произошел в деревне Власово в районе Боровского шоссе.

«Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что конфликт произошёл на праздновании второго дня свадьбы в ночном клубе в Новой Москве. Жених с братом что-то не поделили с гостями и решили «разобраться» на улице. Однако в ходе конфликта один из оппонентов достал пистолет и выстрелил в обоих мужчин.

БА

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