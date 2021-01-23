В Москве жениха и его брата расстреляли прямо на свадьбе. Полиция ищет черный джип

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23 января 2021, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Новой Москве жениха и его брата расстреляли прямо на свадьбе. Второй день молодожены решили праздновать в деревне Власово в районе Боровского шоссе. Но прямо на торжестве жених с братом что-то не поделили с гостями и решили «разобраться» на улице.

Дальше ссора только набирала обороты и в ход пошла тяжелая артиллерия – один из «гостей» достал пистолет и выстрелили в обоих. Погибшие, Филипп и Радик Кординяну, из Молдовы. Оба скончались на месте.

Преступники скрылись на черном джипе, сообщают очевидцы. Их уже ищут. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек, объявлен план "Перехват". Причина ссоры пока не известна, сообщает Baza.