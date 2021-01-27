Пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части в Можайске

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27 января 2021, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

черепица, pixabay.com

В воинской части в Можайске, расположенном на западе Московской области, в среду обрушилась крыша в курилке автопарка. В результате случившегося пострадали пятеро военнослужащих по контракту.

Источник в экстренных службах подтвердил, что крыша обрушилась в автопарке, который находится на территории воинской части в Можайске. Она упала на военных, которые в момент инцидента находились в курилке. Установлено, что травмы получили пять контрактников.

Информации о том, в каком состоянии в настоящий момент находятся пострадавшие в СМИ пока не поступало.