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В Саратове глыба льда, упавшая с крыши, убила мальчика

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове глыба льда, упавшая с крыши, убила мальчика
лед, фото: pixabay.com

Сегодня днем с крыши 5-этажного дома № 33А на улице Азина в Саратове произошло обрушение льда. От полученных травм скончался 11-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

Следователями производится осмотр места происшествия, идет проверка по факту произошедшего. Работу следственной группы координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов.

НС

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