Автобус загорелся на юго-западе Москвы

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27 января 2021, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

салон автобуса, pixabay.com

На улице Наметкина, которая находится на юго-западе Москвы, утром в среду, 27 января, загорелся автобус. Согласно последней информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Инцидент произошел сегодня в 9.10 на улице Наметкина. Установлено, что загорелся автобус №т72. Водитель транспортного средства быстро прекратил движение и оперативно вывел всех пассажиров из салона. На месте сейчас работают оперативные службы.

Подчеркивается, что движение по улице Наметкина временно перекрыто. Обстоятельства случившегося устанавливаются.