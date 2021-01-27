Автобус загорелся на юго-западе Москвы

27 января 2021, 10:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
На улице Наметкина, которая находится на юго-западе Москвы, утром в среду, 27 января, загорелся автобус. Согласно последней информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.
Инцидент произошел сегодня в 9.10 на улице Наметкина. Установлено, что загорелся автобус №т72. Водитель транспортного средства быстро прекратил движение и оперативно вывел всех пассажиров из салона. На месте сейчас работают оперативные службы.
Подчеркивается, что движение по улице Наметкина временно перекрыто. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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