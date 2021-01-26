Три человека погибли при пожаре в частном доме во Владимирской области

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26 января 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Владимирской области

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Пожар вспыхнул поздно вечером в понедельник, 25 января, в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области. В результате случившегося погибли три человека, сообщили во вторник в ГУ МЧС.

Известно, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако из-за позднего поступления информации о пожаре к этому моменту кровля дома и хозяйственная постройка были охвачены пламенем по всей площади. Соседи заявили, что в помещении должен был находиться мужчина. Пожарные проникли в горящее здание и обнаружили гражданина 1957 года рождения погибшим.

Впоследствии при разборке конструкций хозяйственной пристройки были найдены тела еще двух мужчин – 1980 и 1975 годов рождения. Причина возникновения пожара устанавливается.