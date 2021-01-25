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Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе
пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе в понедельник, 25 января, произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией. В результате случившегося погиб один человек.

В госкомитете Башкирии по ЧС отметили, что одна емкость оказалась разрушена, а из второй выделяется газ, который горит факелом высотой 10-15 метров. Прибывшие на место пожарные осуществляют охлаждение емкостей. Угрозы распространения пламени нет.

Ранее сообщалось, что пострадал один человек, а еще один пропал без вести. Позже стало известно, что последний погиб.

ЕТ

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