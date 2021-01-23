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При пожаре в гараже погиб житель Подмосковья

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГСУ СК РФ по Московской области

При пожаре в гараже погиб житель Подмосковья
пожарные машины, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Подмосковье произошел пожар в гараже. В результате случившегося, как сообщает в субботу, 23 января, ГСУСК России по области, погиб мужчина, который ремонтировал в гаражном боксе автомобиль.

Происшествие случилось в Краснознаменске. Известно, что жертвой возгорания стал местный житель 1995 года рождения. Кроме того, телесные повреждения получил несовершеннолетний 2006 года рождения.

Согласно предварительным данным следствия, мужчина и подросток ремонтировали в гараже автомобиль и снимали бензобак, вследствие чего вспыхнул пожар. Специалисты осмотрели место случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

ЕТ

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